Пограничники Черновицкого отряда вблизи украинско-румынской границы со стрельбой задержали автомобиль с сигаретами, которым нарушители доставляли товар к границе, с целью нелегальной переправки в Румынию, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Военнослужащие отдела «Селятино» получили опережающую информацию о возможной противоправной деятельности своих коллег, сотрудников оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Группа реагирования пограничников за несколько сот метров от украинско-румынской границы заметила подозрительный внедорожник, который двигался в направлении границы. Во время остановки автомобиля Nissan Patrol иностранной регистрации лица, находившиеся в нем, прибегли к бегству. Чтобы задержать нарушителей, которые не реагировали на предупреждения пограничного наряда, последним пришлось стрелять вверх. В результате принятых мер правоохранителям удалось задержать двух беглецов, которые оказались жителями приграничья.

Мужчины бежали не зря, ведь их автомобиль был до отказа заполнен табачными изделиями. 17 пакетов с сигаретами правоохранители изъяли, задержанных привлекли к ответственности.

Продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц. По данному факту проинформированы компетентные правоохранительные органы.