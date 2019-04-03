Вице-спикер председателя Верховной Рады Ирина Геращенко ответила на выдвинутые требования команды кандидата в президенты Владимира Зеленского к действующему Главе государства Петру Порошенко.

«Штаб Зеленского обратился к Президенту Порошенко с требованием немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов. Напомню Зе-команде – изменения в законы принимает ВР, а не Президент. Президент Порошенко еще год назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов. Альтернативный, кстати, тогда внесла Юлия Тимошенко. Команда Президента Порошенко в парламенте голосовала за оба законопроекта», - написала политик в Facebook.

«Члены партии «Укроп», которые поддерживают Зеленского, в том числе, кандидат в президенты Шевченко, который уже заявил, что молится за победу кандидата Зеленского – не голосовали», - напомнила вице-спикер.

«Не хочу вас огорчать, зе-команда, но такая же смешная ситуация и по голосованию в первом чтении законопроекта о выборах в парламент. Начните с себя и призовите своих депутатов-фанов и критиков Порошенко – голосовать за, а не зе», - отметила народный депутат.

«Очень хочется дебатов. Не собачьих боев, а именно нормальных и профессиональных дебатов, в том числе, относительно полномочий ветвей власти. Кого вы там вице-спикером в вашей команде планируете? Я готова продебатировать, если он или она не слишком заняты на концертах», - резюмировала политик.

Напомним, команда Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства, которые он должен выполнить до истечения срока своих президентских полномочий.