В центре Одессы мужчина ударил ножом в живот курсанта местного колледжа за то, что тот отказал ему в просьбе примерить свой форменный головной убор, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Пострадавшего с проникающим ранением немедленно госпитализировала «скорая». Сотрудники Приморского отдела полиции развернули поиски правонарушителя.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен 22-летний местный житель.

Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.