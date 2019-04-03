Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель ушел в отставку. Об этом во время телефонной конференции он заявил руководству DFB во вторник, 2 апреля, сообщает DW.

Это решение безотлагательно вступило в силу. Отныне Немецким футбольным союзом будут руководить двое его вице-президентов Райнер Кох (Rainer Koch) и Райнхард Раубалль (Reinhard Rauball). Избрание нового президента состоится на съезде DFB 27 сентября.

В последнее время Гриндель стал объектом жесткой критики из-за публикаций в СМИ, поставивших под вопрос честность футбольного функционера. Первая из них, в журнале Spiegel, касалась платежей на общую сумму около 78 тыс. евро, которые Гриндель получил от одного из подрядчиков Немецкого футбольного союза - компании DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft. Эти деньги он заработал в 2016-2017 годах как председатель наблюдательного совета предприятия, но не сообщил о них публично.

Однако еще больший резонанс получил скандал из-за дорогих часов, который Гриндель получил от украинского олигарха Григория Суркиса. Согласно информации газеты Bild, которая была обнародована в начале этой недели, несколько лет назад Суркис подарил немецкому футбольному функционеру ценные часы, стоимость которого составляла примерно 6 тыс. евро. Эти часы Гриндель также не задекларировал. Вместо этого он заявил журналистам, что считает это сугубо частным подарком. «Это было вопросом вежливости - принять этот подарок», - заявил функционер, по мнению которого это не создавало никакого конфликта интересов. Позже он все же извинился за решение принять ценный подарок.

С Суркисом, который в течение 12 лет занимал должность главы Федерации футбола Украины, немецкого функционера связывала совместная работа в исполкоме УЕФА. Гриндель руководил DFB почти три года – с апреля 2016 года. Это самый маленький срок на посту председателя союза за всю историю его существования. До этого он занимал должности финансового директора союза, а также был депутатом Бундестага и журналистом немецкого вещателя ZDF. Несмотря на скандалы, он пока сохраняет свои должности в УЕФА и ФИФА.

Напомним, в 2015 году предшественник Гринделя в должности президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах также ушел со своего поста на фоне сомнительных финансовых сделок. Причиной отставки стали обвинения Нирсбаха в причастности к коррупционным схемам вокруг Чемпионата мира 2006 года в Германии. После этого скандала Гриндель обещал бороться за прозрачность работы DFB.