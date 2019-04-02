Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера минобороны РФ Дениса Хисамова к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Дениса Хисамова виновным и назначить наказание по совокупности преступлений с учетом приговора Суздальского суда в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и один год ограничения свободы с лишением воинского звания капитан запаса», - сказал в ходе оглашения приговора председательствующий по делу судья.

Из материалов дела следует, что Хисамов признался в том, что с 2015 по 2016 год принимал участие в 10 операциях на стороне ИГ на территории Сирии. В ходе операции с его участием по захвату населенного пункта Эр-Рай в результате взрыва погибли около восьми человек, 13 получили ранения. Также он сознался в том, что принимал участие в расправах, убив четырех человек.

В 2009 году Хисамов уволился по собственному желанию из минобороны РФ в звании капитана, открыл свой бизнес, начал посещать мечети и частные молельные помещения в Москве, где познакомился с гражданином Таджикистана, с которым занимался сбытом фальшивых купюр. В мае 2015 года вместе с соучастниками он был задержан во Владимире. На стадии предварительного следствия внес залог в 500 тыс. рублей и был освобожден до суда под подписку о невыезде. В декабре 2015 года он пересек границу с Сирией.

Хисамов признался, что проходил военную, диверсионную и идеологическую подготовку рекрутов ИГ в городе Ракка, по окончании которой был включен в ячейку «Мухаджирин Кавказ» численностью около 300 человек. После участия на стороне ИГ в операциях в Сирии в декабре 2016 года Хисамов вернулся в Турцию, где вместе с подельником дважды ограбил пункты обмена валюты, выручка составила порядка $230 тыс. Деньги, вероятно предназначенные для финансирования террористической деятельности, были переданы посреднику из числа сторонников ИГ для отправки в Сирии.

Полиция задержала Хисамова в Турции в апреле 2017 года, за использование поддельных документов его водворили в центр содержания иностранных граждан. В августе 2017 года в центре произошли беспорядки, Хисамов получил тяжелые травмы, был депортирован в Таджикистан, откуда позже был передан российской стороне.

Суздальский районный суд в декабре 2017 года приговорил его к трем годам и трем месяцам колонии общего режима за сбыт поддельных купюр. Однако наказание Хисамов не отбывал, так как находился в этот момент в Сирии.