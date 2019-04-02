Государственное экспортное кредитное агентство КНР Sinosure и НАК «Нафтогаз Украины» заключили меморандум о предоставлении группе «Нафтогаз» страховой квоты на $1 млрд, что позволит привлечь долговое финансирование и прямые инвестиции из КНР в пределах этой суммы, сообщает пресс-служба НАК.

Отмечается, что получение страховое покрытия Sinosure не требует государственной гарантии, а следовательно «Нафтогаз» не будет увеличивать нагрузку на государственный бюджет Украины для привлечения $1 млрд инвестиций в отрасль.

Планируется, что на первом этапе под страховое покрытие Sinosure будет привлечено около $160 млн для финансирования действующих контрактов АО «Укргаздобыча» с китайскими корпорациями, поставляющими буровое оборудование и осуществляющими буровые работы «под ключ».

На втором этапе еще около $800 млн планируется направить на другие проекты группы «Нафтогаз», которые в ближайшее время будут согласованы с китайской стороной.

В НАК подчеркнули, что группа «Нафтогаз» уже имеет опыт успешного сотрудничества с Sinosure. В 2018 году благодаря страховому покрытию от Sinosure для «Укргаздобычи» было приобретено 13 буровых станков стоимостью около $140 млн с отсрочкой платежа на 5 лет. Станки приобретены у китайской компании Honghua International, входящей в государственный аэрокосмический концерн КНР.