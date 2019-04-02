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Завтра, 3 апреля, на большинстве территории Украины будет преобладать сухая погода, только на востоке пройдут небольшие дождь и снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«Северо-восточные воздушные потоки, как правило, приносят в Украину некомфортную погоду - холод и порывистый ветер. Однако антициклон, который сейчас господствует над Украиной, подсластит холодную синоптической таблетку - будет много солнца», – написала она.

По прогнозу синоптика, в большинстве областей Украины 3 апреля будет преобладать сухая погода. «И только хвост фронта зацепит наши восточные области, где пройдут небольшие дождь и даже снег. Снег - потому что там будет холоднее, днем ​​+2-6 градусов, а ночью – до небольшого мороза. Между прочим, небольшие «минусы» ночью вероятны также во всей Украине, однако днем ​​потеплеет до + 6-11 градусов, а на западе до + 7-12 градусов», – подчеркнула Диденко.

По ее словам, в Киеве в среда обещает быть снова солнечной, с чистым небом. Северо-восточный ветер ожидается порывистым, воздух - холодноватым. «Ближайшей ночью в столице около нуля, в окрестностях до -2 градусов, в течение дня потеплеет до + 8-10 градусов», – сообщила синоптик.

«Солнца сейчас много, весна старается ярко смыть даже воспоминания о противной зимней серости, но пока не спешите мыть окна - простужаться перед потеплением и выходными особенно обидно. А потепление до +12-15 градусов придет как раз в субботу-воскресенье», – подытожила Диденко.
ForUm

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