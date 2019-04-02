Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова 29 марта посетил санаторий Пуща-Водицы – «Джерело»), чтобы оказать помощь взрослым и детям из восточных регионов.

Фото: УПЦ

Как сообщается на сайте Кафедрального собора, для вынужденных переселенцев была передана партия бисквитных рулетов, слоеное печенье, фрукты, игрушки, сувениры.



Уже много лет социальный отдел посещает центры переселенцев из Донецкой и Луганской областей, три из которых находятся в санаториях Пуща-Водицы. В санатории «Джерело» проживают на данный момент 180 человек из них 50 детей.

«Люди рады любой помощи: продуктам, одежде, всему необходимому для выживания. Люди рады не только самой заботе, но и вниманию, общению с ними. Им важно чувствовать, что государство и соотечественники их не бросили в трудную минуту, а чувствуют их боль и утрату», - рассказали в социальном отделе Кафедрального собора УПЦ.