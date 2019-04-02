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Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова 29 марта посетил санаторий Пуща-Водицы – «Джерело»), чтобы оказать помощь взрослым и детям из восточных регионов.

Фото: УПЦ

Как сообщается на сайте Кафедрального собора, для вынужденных переселенцев была передана партия бисквитных рулетов,  слоеное печенье, фрукты, игрушки, сувениры.
 
Уже много лет социальный отдел посещает центры переселенцев из Донецкой и Луганской областей, три из которых находятся в санаториях Пуща-Водицы. В санатории «Джерело» проживают на данный момент 180 человек из них 50 детей. 

«Люди рады любой помощи: продуктам, одежде, всему необходимому для выживания. Люди рады не только самой заботе, но и вниманию, общению с ними. Им важно чувствовать, что государство и соотечественники их не бросили в трудную минуту, а чувствуют их боль и утрату», - рассказали в социальном отделе Кафедрального собора УПЦ.
ForUm

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