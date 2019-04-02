В Товтрах священники ПЦУ спровоцировали захват храма УПЦ, обвинив верующих, что они «московские тутушки», а украинца-настоятеля храма УПЦ – что он румын.

Фото: УПЦ

В селе Товтры Заставновского района Черновицкой области активисты ПЦУ попытались захватить Свято-Успенский храм УПЦ. Произошла потасовка, верующие вызвали полицию и оформили заявление о факте провокации в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой епархии УПЦ.

В епархии отмечают, что конфликт не достиг бы таких масштабов, если бы не участие представителей благочинного ПЦУ Заставновского района Виталия Мензака и еще одного священника.

Как сообщили очевидны, конфликт начался сразу после воскресного богослужения, когда религиозная община и гости, помолившись и причастившись, вышли из храма. Среди гостей были духовные чада и знакомые настоятеля протоиерея Иоанна из соседних сел, которые приехали молитвенно поддержать прихожан в связи с информацией о возможном захвате Свято-Успенского храма в это воскресенье.

Выйдя из храма, верующие услышали в свой адрес оскорбления и безосновательные обвинения от сторонников ПЦУ, собравшихся на прицерковной территории, которые называли их «московскими проплаченными титушками». Отцу Иоанну – украинцу по национальности – кричали, что он румын и пусть уезжает в Румынию.

В ответ верующие стали петь молитвы, однако поведение активистов, среди которых были нетрезвые люди, стало еще агрессивнее. Спустя некоторое время к храму подъехали благочинный ПЦУ Заставновского района Виталий Мензак с еще одним служителем. Когда отец Иоанн с прихожанами вышли за ограду церкви, священники потребовали пропустить их на территорию.

Настоятель пояснил, что земля, на которой стоит храм, предоставлена религиозной общине в постоянное пользование и он имеет законное право их не пускать. Когда служители ПЦУ заявили, что документы на храм у них будут, отец Иоанн ответил, что пусть тогда и приходят.

Именно в этот момент и началась потасовка: сторонники ПЦУ попытались оттащить протоиерея Иоанна от церковной ограды, за него стали вступаться прихожане.

«К сожалению, это насилие происходило с разрешения "служителей" ПЦУ: если бы они не приехали, то конфликта в таких масштабах не произошло бы», – подчеркнули в епархии.

За четыре дня до конфликта в Заставновской РГА прошли переговоры между представителями УПЦ и «служителями» ПЦУ. В переговорах также принимали участие чиновники, в том числе глава Заставновской районной администрации. Причем стороны договорились, что служители ПЦУ не будут проводить никаких мероприятий на территории тех храмов, где земля принадлежит религиозной общине.

«Благочинный Виталий Мензак хорошо об этом знал, поскольку также принимал участие в переговорах. Однако он приехал в Товтры на приход в честь Успения Пресвятой Богородицы, спровоцировал потасовку и углубил религиозный конфликт в селе. После драки он и его соратник сообщили, что едут по домам «причащать» людей, а сами, объехав храм на автомобиле, зашли на его территорию с другой стороны. Отец Иоанн решил не отвечать злом на зло и не нагнетать ненависть между людьми, призвав не выгонять силой «священнослужителей», - рассказали в епархии.

Контроль за храмом предоставили полиции.

Как сообщается, позже Мензак собрал восемь священнослужителей ПЦУ и группу активистов, с которыми отправился в село Черновка, где приверженцы новой церковной структуры «разыграли тот же сценарий».