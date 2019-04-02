Стокгольмский арбитраж назначил слушания по иску «Газпрома» об изменении или расторжении контракта на транзит газа через территорию Украины и по требованиям «Нафтогаза» о взыскании с российской компании $11,58 млрд в апреле-мае 2021 года.

Об этом говорится в годовой отчетности «Газпрома» за 2018 год, сообщает РБК.

Как ранее сообщал ForUm, 6 июля 2018 года «Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с Газпромом.

«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. Однако эта сумма будет уменьшена, если «Газпром» забронирует мощности на транзит после 2019 года или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России.

28 февраля 2018 года арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.