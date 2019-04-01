Изменен срок действия разрешений для пересечения линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Отмечается, что не будут иметь ограничения срока действия заявления, которые будут поданы с 28 марта, а также заявления, которые подаются заново.

Кроме того, заявления, которые уже поданы и обработаны до 28 марта, имеют срок действия 1 год, после окончания срока действия, их можно будет сделать бессрочными.