В своей проповеди в Неделю Крестопоклонную Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, как правильно переносить скорби и болезни.

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Архипастырь рассказал, что силою Святого Животворящего Креста, который в этот день износится для поклонения, мы укрепляемся для достойного и спасительного несения своего личного духовного креста, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В сегодняшнем Евангелии Господь говорит такие слова: «Кто хочет идти за мной, пусть отвергнется себя, возьмет крест свой и следует за мной, — напомнил Предстоятель. — И если мы несем его с благодарностью, то это помогает нам в деле нашего спасения».

Блаженнейший владыка подчеркнул, что Сам Господь, как истинный Человек и истинный Бог, указал нам, как пройти этот земной путь.

«Путь Христов заключается в том, чтобы человек взял на себя свой духовный крест, — рассказал Митрополит Онуфрий. — Часто этот крест состоит из скорбей и болезней, которые не являются чем-то чуждым для нас — это произведение нашего греха. Скорби и болезни — это не только напоминание того, что мы грешим, но и — духовное средство, которое восполняет недостаток нашего покаяния. Если мы не можем раскаяться так, как нужно — равносильно содеянному греху, то мы должны стараться правильно переносить те скорби, болезни, которые нас посетили. И через благодарность за все, смирение, безропотно несение этого креста, мы сподобляемся очищения души от скверны плоти и духа».

«Пусть Господь укрепляет нас, дорогие, братья и сестры, силою Честного Животворящего Креста в этом борении», — пожелал он.