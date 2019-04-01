Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в Неделю Крестопоклонную объяснил, почему люди, которые не соблюдать заповеди Господни, не могут называть себя христианами.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел.

«Что означает идти за Спасителем? — задал вопрос Предстоятель УПЦ. — Это означает исполнять те заветы, те заповеди, которые Господь нам подарил для нашей пользы, для нашего спасение».

Архипастырь подчеркнул, что только так мы следуем за Христом.

«Если мы не идем этим путем — пренебрегаем заповедями, не исполняем их, то мы можем считать себя христианами, думать, что мы идем за Богом, но мы не идем за ним — мы идем в обратную сторону», — сказал он.

Его Блаженство напомнил слова Спасителя о том, что тот человек, который хочет сберечь свою душу, ее теряет, а кто теряет душу свою ради Господа, обретает ее. «Если человек умирает для греховной жизни, он обретает свою душу для вечности. Когда мы, исполняя свои страсти, свои желания, свои похоти, крадем, обманываем, грабим, проводим распутный образ жизни, и при этом думаем, что этим продлим свою жизнь, украсим ее, сбережем ее, то мы теряем свою душу», — отметил Блаженнейший владыка.

Митрополит Онуфрий напомнил, что душа дороже всего.

«Собрав все сокровища мира, мы все-равно будем находиться в скорби, унынии, потому что душа живет не сокровищами земными, а — словом Божиим, — продолжил он, — если мы имеем сокровища, а душу свою не питаем Словом Божиим, то мы несчастные люди».

По слову Архипастыря, никакое земное богатство не может удовлетворить голод души.

«Душа хочет духовной пищи, душа хочет слова Божьего, молитвы. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы взяли терпеливо свой крест и понесли его за Спасителем, стараясь жить по Евангельским заповедям. И тогда мы постепенно будем умирать для греховной жизни… Путь греховный широкий, но он такой скудный, однообразный, все там искусственное. Там нет натурального — того, чтобы тешило человека. А путь духовной жизни узкий, но интересный, насыщенный смыслом, он усеян цветами Божьей благодати, поэтому не надо бояться этого узкого пути. Надо исполнять заповеди Христовы и все у нас станет на свои места».