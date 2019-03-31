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Полиция проверила информацию о заминировании отеля в Киеве. Никаких взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.

Напомним, в центре Киева из отеля Украина по улице Институтской провели эвакуацию около 150 человек из-за анонимного сообщения о заминировании.

На месте события работала следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.
ForUm

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