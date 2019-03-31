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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня, 31 марта, вместе с мужем Александром проголосовала в киевском лицее «Подол" на выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что верит в «исторический прогресс нашей страны к миру, к процветанию, к счастью каждого человека».

«Сегодня Украина перевела часы вперед, на весеннее время. И я верю, что так же мы делаем шаг вперед к успешной, процветающей, европейской Украине», – отметила лидер «Батькивщины».

По ее мнению, последние 5 лет Украина находится в бедности и коррупции, «но точку сегодня поставит каждый украинец».

Напомним, сегодня в Украине проходят выборы президента. С 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за кандидата, который, по их мнению, достоин руководить страной следующие пять лет.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.
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