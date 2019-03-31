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В день выборов 2019 на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Сообщается, что наблюдателя не пустили на участок № 070091 в селе Новостав Гороховского района. Он прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании комиссии, однако ее глава отметил, что всех запустят после 08:00. На место инцидента вызвали полицию.

Напомним, сегодня стартовали седьмые выборы президента Украины. Избирательные участки открылись в 08:00, украинцы будут голосовать в 199 избирательных округах на почти 30 тыс. участков.
ForUm

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