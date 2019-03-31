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Украина в ночь на воскресенье, 31 марта, перешла на летнее время.

В 3 часа утра стрелки часов были переведены на час вперед. 

Как сообщалось, порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.

Это необходимо для того, чтобы приблизить административное время к солнечному.

В Европе на «зимнее время» не переходят Исландия, Россия и Беларусь. В Украине в 2011 году вслед за РФ также было принято постановление об отмене перехода на «зимнее время», однако позже оно было аннулировано.
ForUm

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