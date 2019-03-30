Сотрудники Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил разоблачили на взятке руководителя Главного управления Госслужбы труда в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Чиновник требовал от руководителей предприятий угольной промышленности ежемесячную «дань» в размере от двух до пяти тысяч гривен. За эту сумму злоумышленник обещал «откладывать» сроки устранения выявленных нарушений законодательства об охране труда на шахтах и, в нарушение требований, предоставлял разрешения на продолжение хозяйственной деятельности.

«По заключению экспертов, игнорирование правил безопасности на объектах критической инфраструктуры могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, что угрожало жизни шахтеров», - говорится в сообщении.

В общем, сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали почти 20 фактов получения чиновником взяток на общую сумму почти 50 тысяч гривен.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередного платежа от руководителя угольного предприятия. Чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, в Закарпатской области разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда.