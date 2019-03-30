В Закарпатской области разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении. Сейчас решается вопрос об отстранении чиновника от занимаемой должности», - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются.
Ранее в СБУ сообщали, что на взятке в 2,5 тысяч долларов задержали судью в Одессе.
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