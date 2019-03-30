Об этом сообщается на сайте организации.

Лайчак напомнил, что СММ имели полномочия на всей территории Украины устанавливать и сообщать факты об инцидентах, включая те, что касаются предполагаемых нарушений основных принципов и обязательств ОБСЕ.

Он назвал участников миссии «глазами и ушами организации и международного сообщества, которые непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации».

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан выразил благодарность всем 57 странам-участницам ОБСЕ за поддержку миссии после принятия вчера консенсусного решения о продлении срока действия мандата СММ ОБСЕ еще на один год.

«Миссия продолжит выполнять свой мандат и способствовать снижению напряженности, обеспечения мира и безопасности в Украине», - заявил Апакан.