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Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал решение Постоянного совета ОБСЕ продлить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ) еще на один год.

Об этом сообщается на сайте организации.

Лайчак напомнил, что СММ имели полномочия на всей территории Украины устанавливать и сообщать факты об инцидентах, включая те, что касаются предполагаемых нарушений основных принципов и обязательств ОБСЕ.

Он назвал участников миссии «глазами и ушами организации и международного сообщества, которые непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации».

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан выразил благодарность всем 57 странам-участницам ОБСЕ за поддержку миссии после принятия вчера консенсусного решения о продлении срока действия мандата СММ ОБСЕ еще на один год.

«Миссия продолжит выполнять свой мандат и способствовать снижению напряженности, обеспечения мира и безопасности в Украине», - заявил Апакан.

Напомним, 22 марта 2018 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на год продлила мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. 
ForUm

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