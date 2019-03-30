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Пожар на предприятии по производству военной экипировки возник накануне в 20:05, а ликвидирован был сегодня в 6:45.

В поселке Ворзель Киевской области утром в субботу, 30 марта, потушен пожар на территории  предприятия, которое занимается выпуском военного обмундирования. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, на территории ООО Темп-2000 в производственно-складском помещении по изготовлению армейского обмундирования возник пожар. В 23:20 пожар локализован. 30 марта в 6:45 пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 500 кв м», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара травмирована один человек, он госпитализирован.

К тушению были привлечены 58 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним, пожар на автостоянке в Кропивницком уничтожил 18 машин.
ForUm

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