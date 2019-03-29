также в разделеВыборы
Бойко признал шансы Вилкула выйти во второй тур 7
Супруга Маккейна приехала в Украину наблюдать за выборами 10
ЦИК обратилась к кандидатам в канун «дня тишины» 8
ГПСУ предупредила о возможных очередях в аэропортах перед выборами 8
Назван телеканал, получивший больше всего денег от кандидатов 22
Полиция берет избирательные участки под круглосуточную охрану 9
СБУ: Оккупанты попытаются не пустить жителей ОРДЛО на выборы 15
Без штампа «Выбыл»: в бюллетенях останутся 39 кандидатов в президенты 36
Супрун посоветовала украинцам, как спокойно пережить выборы 20
Аваков: На выборах нет рисков от радикальных групп 45
Эксперт: Вокруг Зеленского сгруппировались пророссийские силы, ждущие его победы 128
Банки уличили в нарушениях в ходе избирательной кампании 20
Принять участие в выборах планируют 85% украинцев 27
Фейковые экзит-полы и провокация националистов: Разведка рассказала о планах РФ по дестабилизации выборов 89
Новинский в Одесской области: Нужно прийти на выборы и проголосовать сердцем 22
Эксперт: Тимошенко собирает спортивные бригады для срыва выборов 57
МВД напомнило о запрете публиковать результаты соцопросов перед выборами 88
Мороз снялся с выборов 118

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко все же приехала на дебаты на телеканале UA: Первый, но ее оппонентов - Петра Порошенко и Владимира Зеленского - там не было.

Об этом пишет УП.

«Я пришла на дебаты, хотя дебать некого», - заявила она.

Она заявила, что рассчитывала пообщаться с двумя своими конкурентами по президентской гонке, но их нет, и она сейчас уйдет, ведь у нее много «организационных вопросов».

«Я была приглашена на дебаты. Мне очень жаль, что два мощных рейтингоносца не нашли время, а скорее, храбрости, сегодня дебатировать. Я думаю, что один в принципе ни на какие дебаты не придет, а второй кандидат в президенты с большим рейтингом, он на велосипеде у нас ездит, я думаю, что он далеко едет и на велосипеде не приехал», - отметила Тимошенко.

Ведущие и приглашенные журналисты начали уговаривать ее остаться, даже начали ставить острые вопросы. Спросили, почему она собирается проводить референдум без соответствующего закона и что она делала на телеканале «Интер» с «комфортными» журналистами.

«Я приехала сюда не для того, чтобы вы меня оскорбляли», - ответила Тимошенко.

Ведущие попытались даже пристыдить кандидатку, напомнив, что Анатолий Гриценко, когда узнал, что оппонентов не будет, все равно остался в эфире.

«Мы вообще женщины слабее. Наша сила в нашей слабости», - отшутилась Тимошенко.

Также ей сказали, что она убегает, потому что испугалась вопросов независимых экспертов.

В конце концов она не поддалась и покинула студию телеканала. При этом пообещав, что обязательно придет на разговор с журналистами в любой день между первым и вторым туром, если ее пригласят.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
13
Теги