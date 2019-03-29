Паломнический центр при Отделе внешних церковных связей УПЦ организует паломничество на Святую Землю на 7 дней для встречи Светлого Христова Воскресения в Иерусалиме.
Фото: УПЦ
Украинские паломники встретят на Святой Земле Пасху и посетят все главные святые места Израиля, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
«В насыщенной программе паломничества на Святую Землю – ежедневное посещение святых мест, связанных с Господом, Пресвятой Богородицей и святым семейством», - рассказали организаторы.
Паломничество на Святую Землю состоится с 24 до 30 апреля.
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