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Паломнический центр при Отделе внешних церковных связей УПЦ организует паломничество на Святую Землю на 7 дней для встречи Светлого Христова Воскресения в Иерусалиме.

Фото: УПЦ

Украинские паломники встретят на Святой Земле Пасху и посетят все главные святые места Израиля, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В насыщенной программе паломничества на Святую Землю – ежедневное посещение святых мест, связанных с Господом, Пресвятой Богородицей и святым семейством», - рассказали организаторы.

Паломничество на Святую Землю состоится с 24 до 30 апреля. 
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