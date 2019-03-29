В Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Виктора Вовка к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию из-за неназначения руководителя аппарата парламента.

Как сообщает пресс-служба суда, истец в своих исковых требованиях просит суд - признать противоправной бездеятельность председателя ВРУ, которая заключается в неопределении кандидатуры на должность руководителя аппарата и непредоставлении соответствующего предложения парламенту для принятия им решения о назначении на должность.

Истец также просит суд обязать Парубия определить такую ​​кандидатуру и предложить ее ВРУ для принятия соответствующего решения.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.