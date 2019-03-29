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Средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, то есть четырех месяцев, сообщает  Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«В последние дни украинские СМИ, в том числе Первый канал украинского радио распространяют ложную информацию об уменьшении продолжительности лета в последние десятилетия, которая исходит от заведующего отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Украины и НАН Украины, доктора физико-математических наук, профессора Мартазиновой В.Ф», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на самом деле, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве, средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, то есть четырех месяцев, а не двух, как утверждает Мартазинова.

«В связи с изложенным, просим прекратить трансляцию ложных утверждений Мартазиновой и не вводить в заблуждение украинских слушателей», – сказано в сообщении.
ForUm

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