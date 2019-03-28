Пророссийские и резкоантиукраинские силы сплотились вокруг кандидатуры шоумена Владимира Зеленского и ждут его победы на выборах президента. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий, сообщает Golos.ua.

«Знаете, чем ближе к выборам, тем четче прорисовывается безрадостная картинка: очевидно, что пророссийские силы сплотились вокруг Зеленского и с нетерпением ждут его победы. Они видят его лояльность к Кремлю и презрение к Украине. Поражает то, что многие украинцы, даже патриотично настроенные, этого не замечают. Ведь примеров масса», – написал Голобуцкий.

Он также привел несколько фактов, подтверждающий утверждение о пророссийской позиции Зеленского.

«Взять хотя бы тот факт, что у Зеленского несколько фирм в России, которые получают под создание контента финансирование из госбюджета РФ. Он сотрудничает с российскими актерами, в том числе и теми, которым запрещен въезд в Украину. Или тот факт, что юморист уже после начала российской агрессии открыто высмеивал ограбленную Януковичем и атакованную РФ Украину, сравнивая ее попытки выжить и привлечь внимание мирового сообщества с поведением уличной девки», – отметил эксперт.

Он напомнил, как во время Майдана Зеленский насмехался над протестующими и явно симпатизировал беркутовцам.

«Кстати, насчет Майдана – ведь это его последовательная позиция. Сейчас, как раз под выборы, Зеленский решил показать очередной сезон «Слуги народа», где он уже совсем грязно пытается дискредитировать наиболее рейтинговых кандидатов. Как минимум украинский сегмент ФБ крайне негативно воспринял подобное. Прежде всего – как там показаны Майдан и его участники, как показаны настоящие патриоты. По мнению Зеленского, Майдан – это сборище оборвышей, быдло, управляемое олигархами. А патриоты – просто нацисты, причем умственно отсталые. Я отказываюсь понимать, как он может подобное себе позволять в отношении общества, похоронившего уже более десяти тысяч жертв российской вооруженной агрессии и продолжающего ежедневно получать сводки с фронта и обращения из военных госпиталей», – возмутился политолог.

Впрочем, по его словам, активная поддержка Зеленского «пророссийским шабашем» – «ерунда», и главное, чтобы правильный выбор сделали сами украинцы.

«А буквально сегодня вскрылась еще информация. Оказалось, что деньги на избирательную кампанию Зеленского – большей частью от людей, близких к Андрею Портнову. Тому самому сподвижнику Януковича, автору изменений в Конституцию, наделивших экс-президента диктаторскими полномочиями. Стоит ли напоминать, что Янукович также всегда плясал под дудку Кремля? Таким образом, вся «вата», весь антиукраинский, пророссийский шабаш, получив четкие сигналы от Владимира Зеленского, сгруппировался вокруг его кандидатуры и начал активно его поддерживать – кто финансами, кто медиаресурсами. Но это все на самом деле ерунда. Главное, чтобы мы с вами не дали себя обмануть – и не поддержали его своими голосами 31 марта», – резюмировал Голобуцкий.