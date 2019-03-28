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Радиоактивное загрязнение с японской атомной электростанции «Фукусима», которая пострадала вследствие аварии от цунами еще в 2011 году, было обнаружено в водах Берингова пролива у берегов Аляски.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Анализ образцов морской воды, собранных в прошлом году у острова Святого Лаврентия в Беринговом проливе, показал рост уровня радиоактивного загрязнения, в частности цезия-137, связанного с аварией 2011 года на японской атомной электростанции «Фукусима», - говорится в заявлении американских ученых из программы Fairbanks Sea Grant Университета Аляски.

Ученые заявляют, что Берингов пролив – это самая северная точка, где были обнаружены радиоактивные вещества, связанные с трагедией на Фукусиме. Это радиоактивное загрязнение было туда принесено из берегов Японии морскими течениями.

Однако уровень цезия-137 в водах возле острова Святого Лаврентия лишь на четыре десятых выше нормы, а следовательно не представляет угрозы для здоровья человека.

Как известно, в марте 2011 года в результате 9-балльного цунами на атомной электростанции «Фукусима» на севере Японии произошла крупная авария, которая привела к существенному выбросу радиации и заставила около 160 тысяч местных жителей покинуть свои дома. Это крупнейшая в мире атомная катастрофа после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
ForUm

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