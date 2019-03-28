Кабинет Министров продлил действие бессрочных договоров «Укринтерэнерго» с водоканалами, пока они не найдут другого поставщика либо не перейдут в статус защищенного потребителя, что позволит им продолжить работу после 1 апреля. Об этом заявил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба чиновника.

«Это решение даст возможность работать водоканалам, которые пока не имеют другого поставщика. Дополнительно правительство дало возможность водоканалам заключать с «Укринтерэнерго» договоры о реструктуризации задолженности за электроэнергию», - отметил Зубко.

Он напомнил, что правительством совместно с депутатами был наработан законопроект №9406, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, а его принятие позволит водоканалам не платить авансовые взносы.

«Мы будем настаивать на его первоочередном принятии. Возможности платить авансовую плату водоканалы не имеют. Принцип их работы понятен всем - они поставляют воду только после того, как получат плату от населения, оптовых и промышленных потребителей. А на это уходит минимум месяц. Поэтому принятие этого закона является крайне необходимым, и он является корректирующим относительно принятого Закона «О рынке электрической энергии», - подчеркнул Зубко.

Напомним, из-за задержек с пересмотром тарифов и выплат со стороны государства у водоканалов сложились многомиллиардных долги и трейдеры отказываются заключать с ними договоры на поставку электроэнергии.

В этой связи водоканалы Украины призвали руководство страны не допустить прекращения водоснабжения для 5 миллионов жителей страны с 1 апреля этого года из-за отсутствия у предприятий договоров с поставщиком электроэнергии, чего требует вступивший в силу закон «О рынке электрической энергии».