На полигоне в пгт Гончаровское в результате взрыва ранен военнослужащий, сообщает пресс-служба оперативного командования «Север».

Двое военнослужащих при осмотре территории нашли неизвестный взрывной предмет. Нарушив правила безопасности и обращения с неизвестными взрывными предметами, один из военных взял его в руки и отбросил. В результате произошел взрыв.

Один военный получил телесные повреждения средней тяжести. Был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Второй военнослужащий не пострадал.