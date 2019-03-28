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На полигоне в пгт Гончаровское в результате взрыва ранен военнослужащий, сообщает  пресс-служба оперативного командования «Север».

Двое военнослужащих при осмотре территории нашли неизвестный взрывной предмет. Нарушив правила безопасности и обращения с неизвестными взрывными предметами, один из военных взял его в руки и отбросил. В результате произошел взрыв.

Один военный получил телесные повреждения средней тяжести. Был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Второй военнослужащий не пострадал.
ForUm

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