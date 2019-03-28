В Святогорской лавре 29 – 30 марта почтят память преподобного Алексия - возобновителя Святогорской пустыни.
Фото: УПЦ
Завтра, накануне дня памяти преподобного Алексия, человека Божия, во время вечернего богослужения из алтаря Успенского собора Святогорской лавры будет вынесен ковчег с частью мощей святого, сообщается на сайте обители.
Верующие приложиться к святыне смогут во время полиелея.
Преподобный Алексий, человек Божий, возобновитель Святогорской пустыни преподобный архимандрит Арсений (Митрофанов), является одним из небесных покровителей Святогорской обители.
30 марта — престольный храмовый день — память преподобного Алексия, человека Божия. В этот день в пещерном храме совершается водосвятный молебен с акафистом преподобному Алексию, человеку Божию, и литургия (если 30 марта приходится на субботу или воскресенье).
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