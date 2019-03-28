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27 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, 10 раз применив при этом запрещенное вооружение и потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм.

Как сообщает пресс-центр ООС, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг обстрелял позиции ВСУ пять раз: из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в Опытного; дважды – из гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово; из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Чермалык; из крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил восемь обстрелов.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом одного и ранив двух оккупантов.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.
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