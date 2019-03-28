Основной план действий РФ на украинском направлении в кратко- и среднесрочной перспективах предусматривает дальнейшее провоцирование комплексной дестабилизации ситуации в Украине с целью содействия реваншу пророссийских сил в стране по результатам выборов 2019 года.

Об этом сообщила Служба внешней разведки.

«Указанное будет включать системные и разноформатные меры воздействия на ход избирательного процесса и подсчет голосов на президентских, а в дальнейшем – и парламентских выборов в Украине», - отмечается в сообщении.

Для проведения антивластных информационно-пропагандистских мероприятий будут применяться следующие ресурсы:

- Потенциал медиа-сферы.

Кроме возможности информационных вбросов через зависимые от российского финансирования СМИ, тактика Кремля предусматривает использование части «натемно» так называемого журналистского «сетевого маркетинга» - распространение представителями СМИ за финансовое вознаграждение заказных материалов (в частности критической по отношению к власти информации). Также предусматривается блокировка государственных и частных украинских интернет-ресурсов во время проведения президентских и парламентских выборов, в частности с последующим установлением контроля над местными СМИ.

- Активизация работы в социальных сетях (боты, тролли).

Основные усилия будут направлены через влияние на электоральные позиции целевых групп (по возрасту, полу, географическому положению, социальному статусу и т.д.).

- Чувствительность националистических право- и леворадикальных группировок по всей стране к призывам «заявить о себе в силовой способ».

Целью провоцирования этих группировок на «силовое реагирование» является дестабилизация ситуации в обществе, распространение насильственных действий и страха среди населения, паники и недоверия к действующей власти.

- Распространение фейковых данных экзит-полов во время президентских выборов.

Предполагается использование фальсифицированных данных соцопросов на избирательных участках во время голосования, которые обнародуются вечером 31 марта с целью хаотизации избирательного процесса и создания оснований для вынесения Кремлем заявления о якобы нелегитимности выборов Президента Украины.

- Использование структур этнических украинских приграничных с Украиной областей РФ в мероприятиях по формированию влияния на общественное мнение в сопредельных регионах нашей страны;

- Привлечение представителей и сторонников УПЦ МП.

РФ будет использовать религиозный фактор для дестабилизации ситуации в Украине, в частности осуществлением во время празднования Вербного воскресенья (21-28.04) провокаций, связанных с непризнанием Россией итогов президентских выборов.

Для этого российская сторона будет организовывать паломничество православных россиян к киевским святыням. При этом под видом паломников планируется отправить в Украину как сотрудников спецслужб, так и подготовленных для проведения акций уличного неповиновения боевиков «православного толка».