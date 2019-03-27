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Полицейские проверяют сообщение о заминировании развлекательных заведений в четырех районах Киева.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, в течение часа по спецлинии 102 поступило четыре сообщения о заминировании торгово-развлекательных центров и развлекательного клуба в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах.

На вызов немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, кинологи со служебными собаками, экипажи патрульных и врачи.

В настоящее время правоохранители проводят тщательную проверку зданий и прилегающей к ним территории.

Вся информация должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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