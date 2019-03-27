Православные Волыни в селе Галина Воля почтили память митрополита Нифонта во вторую годовщину его смерти.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ, в храме отслужили панихиду, затем верующие и священнослужители отправились на кладбище, где у могилы митрополита совершили заупокойную литию.

«Два года назад - 22 марта - скончался митрополит Нифонт - духовный наставник тысяч верующих, жизненные тропы которых присоединились к его светлой дороге добра, милосердия, искренней любви к Богу. Вот и в этом году сотни прихожан и паломников объединились для совместной молитвы к святым мученикам и за упокой приснопамятного владыки», - рассказали в епархии.

Кроме того, ко второй годовщине смерти митрополита Нифонта впервые показали документальный фильм «Возвращая любовь», который рассказывает о жизненном пути и духовных подвигах владыки.