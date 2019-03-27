Следователи столичного управления полиции, при оперативном сопровождении ГФС и Управления защиты экономики в Житомирской области разоблачили должностных лиц столичной строительной компании, которые присвоили свыше 14,4 млн гривен, выделенных на строительство жилых комплексов (казарм улучшенного типа) для военнослужащих за счет госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что в 2018 году Северное территориальное квартирно-эксплуатационное управление Минобороны заключило с частной строительной компанией ряд договоров на выполнение работ по строительству жилья для военнослужащих на территории Новоград-Волынского Житомирской области. Сумма заказа составила 54,5 млн грн.

В дальнейшем на банковские счета указанной строительной компании в качестве авансового платежа было перечислено около 15 млн гривен, за которые в течение трех месяцев с момента получения подрядчик должен был закупить необходимые для строительства материалы, конструкции и изделия.

Однако директор подрядной фирмы вместе с другими должностными лицами этой компании, провели ряд бестоварных операций с подконтрольными фирмами. Таким образом государственные средства были выведены в теневой сектор экономики, присвоены злоумышленниками и использованы на приобретение недвижимости, личных транспортных средств и другие нужды.

В результате совершения указанных действий госбюджету нанесен ущерб на сумму свыше 14,4 млн гривен, что подтверждено заключением экспертизы.

По результатам расследования трем лицам, а именно основателю, директору и главному бухгалтеру указанной строительной фирмы объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и аресте имеющегося имущества.

Кроме того, принимаются меры гражданско-правового характера по взысканию с компании указанных средств.

Минобороны расторгло договор с этим подрядчиком еще в 2018 году.