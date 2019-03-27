Интерактивную карту захватов храмов Украинской Православной Церкви презентовал юридический отдел УПЦ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, карта находится в свободном доступе пользователей сети Интернет и отображает реальную ситуацию с так называемыми «переходами» общин УПЦ в новую церковную структуру Украины. По словам главы юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, поводом для создания карты захватов храмов послужила неправдивая информация о "переходах" общин УПЦ в ПЦУ, которая распространяется в СМИ.

«Сегодня наших священников постоянно вызывают на допрос с целью психологического давления и запугивания. Это все на фоне захватов храмов, которые происходят почти по всей территории Украины. Распространяется информация о том, что на сегодня уже более 500 храмов якобы перешли в новую церковную структуру. Однако это не соответствует действительности, поскольку эти храмы являются захваченными», - рассказал он.

Юридический отдел осуществляет постоянный мониторинг нарушения прав верующих, духовенства и общин УПЦ. Интерактивная карта захватов храмов размещена на официальном сайте юридического отдела УПЦ, и, как подчеркивает отец Александр, точно отражает реальную статистику захваченных храмов УПЦ.

Как отметил главный юрист УПЦ, большинство захватов происходит на Западной Украине – на территории Ровенской, Волынской, Житомирской области, и проходит по «стандартной схеме», с участием представителей органов местного самоуправления.

«Они организовывают собрания территориальной общины, во время которых поднимается вопрос об изменении подчиненности религиозных общин, что является нарушением законодательства. Ведь в соответствии с Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях», изменить подчинение может только религиозная община, а на территории одного населенного пункта может находиться множество религиозных общин, которые самостоятельно определяют свою принадлежность», - сказал юрист.

По словам главы юротдела УПЦ, «подменяя понятия религиозной и территориальной общины», местные власти проводят собрания, которые представляют собраниями религиозных общин.

«В результате, те документы, которые принимались на этих «псевдособраниях» подаются в областные администрации, где в дальнейшем совершаются регистрационные действия и меняется подчинение религиозных общин. Таким образом, законная религиозная община теряет свое наименование, теряет свой статус, теряет право пользоваться своим имуществом. И эта общая рейдерская схема реализуется на общегосударственном уровне», - отметил Александр Бахов.

По словам юриста, на сегодняшний день в новую Православную Церковь Украины добровольно перешло 43 религиозные общины УПЦ, и 62 религиозные общины незаконно переведены в ПЦУ, информация о чем отображается на интерактивной карте.

Также интерактивная карта содержит информацию об «истории захватов» храмов УПЦ с кратким описанием событий, которые им предшествовали.