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Сотрудники Службы безопасности Украины фиксируют мощную активизацию спецслужб РФ в информационном пространстве государства накануне выборов Президента.

По данным пресс-центра ведомства, в течение января-марта оперативники разоблачили и прекратили противоправную деятельность разветвленной и глубоко законспирированной агентурной сети интернет-агитаторов, в которую входили жители Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

Участники сетей по указанию своих российских кураторов через социальные сети Facebook, ВКонтакте и Twitter распространяли в региональных и общегосударственных сегментах сети Интернет деструктивные материалы, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации накануне и во время проведения президентских выборов в стране.

Только за первый квартал 2019 оперативные работники СБУ задокументировали 17 фактов вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в стране через проплаченное распространение фейковой информации.

В частности, 26 марта в Запорожье сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили очередного антиукраинского Интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора.

Правоохранители установили, что для противоправной деятельности кураторами из РФ использовались более 50 групп в социальных сетях с аудиторией более полутора миллиона пользователей.

В настоящее время продолжается проведение контрразведывательных мероприятий и решается вопрос о привлечении причастных лиц к уголовной ответственности.

Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции осуществляет комплекс исчерпывающих мер по противодействию вмешательству страны-агрессора в избирательный процесс и еще раз обращается к украинским пользователям с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных предложений по распространению в соцсетях фейков, прежде всего антиукраинского направления, сообщать на горячую линию СБУ (0800501482).

 
ForUm

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