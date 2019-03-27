Сегодня, 27 марта, Кабинет Министров Украины принял комплексное постановление, целью которого является облегчение условий ведения бизнеса в Украине и повышение позиций в международном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Бизнес-климат в Украине состоит из многих малых решений, которые в комплексе дают значительный результат. Одна из наших ключевых задач в сфере улучшения бизнес-климата - максимально уменьшить количество непосредственных контактов между бизнесом и чиновниками. Именно для этого мы каждый раз расширяем возможности электронного управления в сфере регистрации и получения бизнесом разрешений и других документов. В принятом правительственном постановлении, в частности, определены нормы, позволяющие учредителям обществ с ограниченной ответственностью в электронной форме выбирать для себя варианты устава, а заказчикам строительства быстрее и с меньшими затратами для себя регистрировать декларации о готовности строительства с помощью электронного кабинета», - прокомментировал важность принятия правительством постановления в пользу бизнеса первый заместитель Министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Так, правительство упростило процесс приведения уставов существующих ООО в соответствии с законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласно принятым в постановлении изменений, учредители ООО смогут в электронной форме выбирать тот вариант устава, который им больше подходит. Сама процедура регистрации ООО будет максимально ускорена.

Наряду с этим, Кабинет Министров разрешил банковским учреждениям получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, обращающихся для получения кредитов. К этому времени на законодательном уровне такая возможность отсутствовала, что затрудняло банкам задачу прогнозировать способность лица выполнить собственные обязательства по выплатам по кредиту. Это повышает рискованность осуществления банковских операций по кредитам, а также приводит к накоплению проблемных кредитов, в свою очередь увеличивает стоимость денег для клиентов. Ожидаемым результатом принятия постановления станет уменьшение стоимости кредитования.

Среди прочего, принятое Кабинетом Министров постановление установило единый, прозрачный и дружественный для бизнеса порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества. К этому времени в законодательном поле Украины отсутствовало четко определенная процедура предоставления адресов готовым объектам строительства. Предоставлением почтовых адресов занимались органы местной власти по своему усмотрению. Отсутствие четкой процедуры по предоставлению адресов часто приводило к злоупотреблениям: искусственному затягиванию процедуры и последующему созданию препятствий на пути регистрации новых объектов недвижимости.

Также правительство упростило регистрацию декларации о готовности объекта строительства к эксплуатации путем расширения функционала электронного кабинета работников государственного архитектурно-строительного контроля, а также определения статуса электронного сервиса, как электронного кабинета заказчика. Это решение будет стимулировать заказчиков строительства больше использовать возможности электронного управления в сфере регистрации объектов недвижимости и уменьшить их личное взаимодействие с органами государственного архитектурно-строительного контроля.

Кабинет Министров привел процедуры осуществления экологического контроля сброса вод, содержащих загрязняющие вещества, во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море, в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Украины (исключение контроля балластных вод). К этому времени в законодательстве Украины существовала несовершенная процедура осуществления морскими экологическими инспекциями Госэкоинспекции контроля сброса вод, содержащих загрязняющие вещества, во время пребывания судов во внутренних водах Украины. Результатом принятия определенного постановлением решения станет уменьшение коррупционных рисков в экологической сфере.

Еще одним решением правительства, принятым в пользу бизнеса, является упрощение импорта автомобильных запчастей, что приведет к уменьшению административного давления на предприятия-импортеры этой продукции. К этому времени импорт автомобильных запчастей был осложнен необходимостью получения сертификатов типа и качества исключительно от уполномоченных органов в Украине. Это в свою очередь противоречило условиям международных договоров между Украиной и ЕС, в частности, Соглашению об ассоциации. Благодаря принятому постановлению предприятия-импортеры смогут импортировать автозапчасти в Украину, имея сертификаты типа и качества автозапчастей стран, выданные в ЕС.

Напомним, в 2018 году Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место.

По данным МЭРТ, Украина находится на втором месте в мире по темпам роста в рейтинге Doing Business с 2009 года.