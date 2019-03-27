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Земельный участок и помещения, где сегодня обрушилось бетонное перекрытие, не находящиеся в собственности Укрзализныци. Также потерпевшие не являются сотрудниками Укрзализныци, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Земельный участок и помещения, где произошла трагедия, не находящиеся в собственности Укрзализныци. Потерпевшие не являются сотрудниками Укрзализныци», - подчеркнули в компании.

Напомним, сегодня в Киеве на улице Новоконстантиновская проводился ремонт старого здания гаражного помещения, когда туда зашли три женщины, на них упало перекрытие.

 В последствии одна из них скончалась. 
ForUm

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