В среду, 27 марта, в Киеве по адресу Новоконстантиновская, 2а на территории железнодорожной станции «Киев-Петровка» на строительстве обрушилось бетонное перекрытие здания. В результате случившегося пострадали две женщины, которые на момент обвала находились в помещении, в последствии одна из них скончалась.

Несчастный случай произошел около 10:50, сообщает Информатор.

На место оперативно прибыли экстренные службы — спасатели, полиция, КАРС и «скорая». По словам очевидцев, две женщины травмированы, их экстренно госпитализировали в больницу в 11:15. Еще одна женщина отделалась легким испугом.

В то же время, как сообщают «Вартові.Еспресо», одна женщина умерла в катере «скорой помощи».



Предварительно, ранее в этом здании находилась СТО. С недавнего времени тут проходят строительные работы. Рабочие собирались построить второй этаж на старых плитах. Точные детали инцидента и ответственного за случившееся установит следствие.