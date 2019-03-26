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Палата представителей США одобрила законопроект, направленный против строительства российского газопровода «Северный поток-2», в котором США усматривают угрозу энергетической независимости Европы, сообщает «Голос Америки».

Документ, разработанный конгрессменами-демократами Адамом Кинзингером и Биллом Китингом, должен помочь США, странам Европы и Евразии укрепить глобальную энергетическую безопасность и одновременно поддержать диверсификацию источников энергии и их маршрутов поставок.

«Акт в поддержку европейской энергетической безопасности и диверсификации» был принят 391 голосом «за» при 24 «против».

В законопроекте содержится призыв к правительству США принять меры к тому, чтобы сократить зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергетическую инфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу.

«Я рад, что стал свидетелем таких оперативных действий по этому законопроекту, и с гордостью присоединился к моим коллегам, которые сегодня проголосовали за его одобрение», – сказал Кинзингер после голосования.

«Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным уже давно использует энергоносители в качестве оружия для принуждения и манипулирования европейскими странами, – добавил он. – Поскольку производство энергии в США растет, у нас есть превосходная возможность поддержать наших союзников и предоставить альтернативу позициям, на которых закрепилась Россия, в том, что касается источников энергии».

Кинзингер назвал законопроект «большим шагом вперед в деле повышения глобальной энергетической безопасности».

«Россия уже давно превратила в оружие свой контроль над энергоносителями в Европе, – заявил конгрессмен Китинг. – Столкнувшись с растущими угрозами нашей безопасности и безопасности наших союзников, мы должны объединиться, как сильная и единая коалиция».

Он отметил, что законопроект будет способствовать укреплению сотрудничества между ЕС и США и частным инвестициям.

Сенат еще не проголосовал по этому законопроекту, но на его рассмотрении находится аналогичный законопроект, внесенный сенаторами от обеих партий, включая Рона Джонсона, Джин Шахин, Марко Рубио и Бена Кардина.

Как ранее сообщал ForUm, 13 января стало известно, что посол США в Берлине разослал целому ряду немецких компаний, занятых в проекте газопровода «Северного потока-2», по электронной почте письма, в которых пригрозил им санкциями. Представитель Ричарда Гренелла впоследствии пояснил, что письмо посла следует воспринимать не как угрозу, а как» ясное послание американской политики».  

13 февраля представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, которые касаются проекта «Северный поток-2».

12 марта Европарламент принял резолюцию, в которой выражено политическое убеждение о необходимости остановить проект газопровода «Северный поток-2», который не соответствует стратегическим интересам ЕС.
ForUm

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