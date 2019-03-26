В Украине заработал портал мониторинга финансирования дорог. Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office - BRDO) презентовал портал мониторинга финансирования дорог.

Как отметил на пресс-конференции в Киеве глава Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук, портал является полезным для каждого, кто интересуется этим вопросом, сообщает Укринформ.

«Мы решили собрать в одном месте данные, которые бы позволяли рядовому гражданину, то есть каждому из нас, понять, куда расходуются средства, которые мы платим за строительство дорог», - сказал он.

Портал предоставит информацию о ремонте дорог в разрезе областей и дорог государственного значения и местного, о средствах, потраченных на безопасность движения. Здесь есть данные о тендерах, которые были объявлены и проведены в областях, а также о деньгах, которые фактически были потрачены заказчиками.

Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office) – независимый экспертно-аналитический центр, который финансируется Европейским Союзом в рамках проекта FORBIZ и Инициативы EU4Business. Задачей BRDO является улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины, стимулирование развития предпринимательства и налаживание публичного диалога между бизнесом и властью.