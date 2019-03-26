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Два офицера полиции получили контузию и осколочные ранения в результате взрыва гранаты, прибыв на анонимный вызов в городе Пологи на Запорожье. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

«В городе Пологи Запорожской области в полицию поступает анонимный звонок. Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает человек, машет, чтобы подходили, и прямо посреди улицы бросает в них гранату», - написал он в Facebook.

Два офицера Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника.
ForUm

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