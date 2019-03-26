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В рамках празднования дня памяти Запорожских святых в Каменско-Днепровском благочинии Запорожской епархии УПЦ 25 марта прошел крестный ход, в котором участвовали прихожане Каменки-Днепровской и села Водяное. 

Фото: УПЦ

Возглавил крестный ход благочинный Каменско-Днепровского округа протоиерей Олег Чиквашвили и духовник благочиния протоиерей Николай Ступак, сообщает пресс-служба Запорожской епрахии УПЦ.

«Примером для нас в следовании за Христом вопреки соблазнам мира должны стать новомученики и исповедники XX века, кровью засвидетельствовавшие свою верность Истине. Поэтому тема прославления и почитания святых, особенно живших и пострадавших в минувшее лихолетье на нашей земле, имеет важное душеспасительное значение и требует от современных священнослужителей соответствующих мер по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших», - рассказали в епархии.

В Каменско-Днепровском благочинии к лику святых причислены:
г. Каменка-Днепровская:
Священномученик Александр Шишин, день памяти — 6 декабря.
с. Великая Белозёрка:
Священномученик Матфей Александров, день памяти — 15 декабря (Покровский храм)
Священноисповедник Философ Зябрев, день памяти — 13 октября (Петро-Павловский храм)
с. Водяное
Священномученик Михаил Чехранов и его супруга Ирина – 19.01
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