Они крестят умерших, «запечатывают» навеки браки. Не пьют кофе и чай. Признают два свидетельства о Христе – Библию и Книгу Мормона. У них есть живые пророки и апостолы, а храмы возглавляют президенты.

У них нет икон, крестов и других предметов культа.

Их нередко называют сектой и обвиняют в многоженстве.

Их церковь – хорошо отлаженный механизм, сравнимый с крупной и успешной мировой корпорацией.

Среди ее членов нет случайных людей.

Кем на самом деле являются мормоны, и каковы их цели в Украине – репортеры Украинской правды наведались в Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в Киеве.

Этот материал не является проповедью мормонизма и носит исключительно познавательный характер.

В августе 2010 года на киевской Окружной, на подъезде к Жулянскому мосту, открыли помпезный храм.

42 метра в высоту со шпилем, увенчанным позолоченным ангелом Моронием. Три этажа по пять метров каждый. Облицовка португальским гранитом в желтовато-коричневой гамме с кристаллами кварца, отражающими свет.

Здание, похожее то ли на мавзолей, то ли на сталинский небоскреб, впечатлило настолько, что Минрегионразвития присвоило ему первое место как «Лучшему религиозному сооружению Украины за 2010 год».

Сегодня киевский комплекс обслуживает мормонов сразу нескольких стран, входящих в один «храмовый округ»: Украины, России, Беларуси, Молдовы, Армении, Грузии, Казахстана и стран Балтии.

В храме по правилам проводят только обряды. Собрания, проповеди и службы – в домах для богослужений.

На территории комплекса в пять гектаров есть гостевой дом с прачечной и столовой, дом собраний и богослужений. Есть своя коммунальная техника, котельная, электрогенераторы, система водоочистки, резервуары с питьевой водой и водой для полива.

В мире 159 храмов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, а количество мормонов достигло 16 миллионов. Больше всего их в Америке – 6 миллионов. В Европе 500 тысяч. В Украине чуть больше 11 тысяч человек.

Мормоны живут практически во всех уголках мира, за исключением некоторых территорий Северной Африки, Ближнего Востока и Азии, где лояльность властей и общества к этой религии, по-видимому, близка нулю.

Храм

Киевлянин Владимир Денщиков – частный предприниматель. Его бизнес связан с IT.

В церковь мормонов он попал в 90-ых, когда миссионеры стали появляться на улицах постсоветских городов в поисках заблудших душ.

– В детстве я выписывал журнал «Трамвай». Там встречались картинки на религиозную тематику, и я часто задавал родителям вопросы, – рассказывает он.

Переломной стала встреча с миссионерами в 1993 году.

– Их приглашение на богослужение где-то месяц пролежало дома, – вспоминает он. – Но как-то отец сказал: «Давай сходим».

Собрания тогда проводились в Доме профсоюзов на Майдане. Постепенно я начал находить ответы на интересующие меня вопросы.

Сегодня Денщиков – один из руководителей так называемого «Киевского кола». Кол – территориальная единица, объединяющая несколько приходов.

Зона ответственности Владимира – Киев, Белая Церковь и Бровары. Он также является представителем «Национального комитета по связям с общественностью».

Владимир как член церкви может беспрепятственно заходить в храм на Окружной в Киеве. В отличие от остальных смертных, не являющихся прихожанами.

Закрытый доступ порождает домыслы. На вопрос, к чему такая таинственность, мормоны утверждают: их церковь открыта для каждого. Нужно только соблюдать определенные правила и заповеди.

– После строительства храма, в какой бы стране он ни был, в течение первого месяца мы устраиваем дни открытых дверей. Войти может каждый. Затем здание освящаем, после чего оно открыто только для наших прихожан.

Для нас – это дом Господа, самое священное место на Земле, – поясняет Владимир.

Чтобы попасть в храм мормонов, нужно соответствовать нескольким критериям. Человек должен стать членом церкви, пройдя в ней обряд крещения. Он должен усвоить информацию о том, что происходит в храме, и зачем он туда идет.

Финальная стадия – интервью с епископом.

– Вам зададут стандартные, понятные для всех вопросы, – говорит Владимир Денщиков. – Верите ли вы в Иисуса Христа? Признаете ли его Спасителем? Честны ли вы в общении с людьми? В отношениях с супругой, супругом?

Прихожанин, соответствующий критериям церкви, получает небольшой, но важный документ – «храмовую рекомендацию».

– На ней написано мое имя, дата выдачи, – объясняет Денщиков. – Моя подпись, которая свидетельствует, что я достоин обрядов. Есть также штрих-код.

Вас в храме встречает брат, который сканирует рекомендацию. На экране компьютера появляется информация, подтверждающая, что можно войти.

С таким документом вы можете посетить любой храм Церкви, в любой стране, где он есть.

Учение

Вкратце история мормонизма выглядит следующим образом. 16 миллионов жителей планеты верят, что в 1820 году Бог избрал 14-летнего Джозефа Смита из небогатой фермерской семьи, чтобы восстановить истинное учение и организацию церкви. Они были якобы утрачены после смерти апостолов.

В качестве свидетельств о Христе мормоны признают Библию и Книгу Мормона, которая, согласно верованию, изначально была написана древним языком на золотых листах.

Последний пророк, принимавший участие в ее написании, – Мороний. Он спрятал листы на холме, на территории современного штата Нью-Йорк.

В 1827 году, гласит легенда, дух Морония явился Смиту, рассказал о тайнике с золотыми листами, наставил перевести и распространять писание. Перевод Смит закончил за три года. В 1830 он основал Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, став ее первым пророком и президентом.

Алкоголь, табак, наркотики, чай, кофе, неверность супругов – одни из главных табу мормонов. Им рекомендуется заниматься спортом, больше есть овощей, фруктов, злаков и быть умеренными в поедании мяса. Рано ложиться и рано вставать.

В семьях мормонов, как правило, много детей. Мормоны признают только гетеросексуальные браки.

Владимир Денщиков говорит, что у членов церкви много общего с христианами других конфессий, но есть и различия.

– Мы всегда обращаемся к Небесному Отцу, – делится он. – Никому не молимся, кроме него. Ни Иисусу, ни Деве Марии, ни святым.

Люди обычно приходят к выводу, что Бог нигде и повсюду, что постичь его нельзя. Мы верим немного в другое. Бог для нас – конкретная личность. Он тоже имеет руки, ноги, голову. Выглядит, как мы.

– Бог – личность вечная, совершенная, – продолжает Владимир. – Мы верим, что он может находиться где-то в одном месте. Он не может быть по всему космосу, как, скажем, большое газовое облако.

Мы верим, что Христос – сын Бога, тоже отдельная личность. А Святой Дух –Божество без тела, которое мы чувствуем одновременно по всем уголкам мира. Он посланец, через которого Бог с нами общается.

Паства

Среди мормонов есть голливудские актеры – Райан Гослинг, Эми Адамс, сценаристы – Синко Пол, соавтор мультфильмов «Миньоны», «Гадкий я», политики – сенатор Митт Ромни, участник выборов президента США в 2012-м.

11 тысяч украинских мормонов – люди разных профессий: учителя, медсестры, врачи, айтишники, бизнесмены, военные и полицейские. В киевской церкви говорят, что известных украинцев «из телевизора» вы тут не встретите. Во всяком случае пока.

Романо-германский филолог и переводчик, киевлянка Катерина Сердюк живет по правилам мормонов с 1996 года. С миссионерами она познакомилась в столичном Мариинском парке.

На вопрос, почему выбрала именно мормонизм, женщина отвечает:

«Наше сердце знает больше, чем ум. Ты как будто вспоминаешь что-то знакомое. Чувствуешь, что это – твое. Но объяснить не можешь.

Благодаря этой религии я знаю, что наш брак с моим уже умершим мужем – навечно. В других религиях говорят: голый пришел, голым и уйдешь, ничего не заберешь с собой в другой мир.

Но оказывается, из этого мира мы можем взять наши отношения с друзьями, родными, а также наши знания. Поэтому Церковь призывает мормонов получать максимально знания, учиться и укреплять все виды человеческих отношений».

По словам Катерины, ее мать и сестра, в отличие от ее сына и дочери, к мормонам так и не присоединились. Они остались православными. Но в семье стараются уважать выбор друг друга.

На вопрос, не чувствует ли она себя ограниченной в церкви, где нужно придерживаться многих правил, Катерина Сердюк говорит, что мормонизм – не просто вера, а стиль жизни.

– Мы не ограничиваемся только верой и посещением Церкви по воскресеньям, – делится прихожанка. – Нас поощряют к обучению. У нас есть хор, организовываем музыкальные фестивали. Общаемся с братьями и сестрами из других стран.

Одно из положений нашей Церкви – быть активными и законопослушными гражданами. Мой зять – активный член Церкви. Когда он получил повестку, пошел служить в АТО.

У нас люди с разными взглядами. Мы подчиняемся властям, ходим на выборы, и каждый голосует за кого хочет.

Структура и задачи

Как и в любой церкви, в мормонской есть четкая структура. Для большинства в Украине выглядит она, как минимум, странно.

Представители высшей церковной власти – это, прежде всего, так называемое «Первое президентство», куда входит «президент церкви» и два его советника.

Сегодня глава церкви – Рассел М. Нельсон, в прошлом хирург. Мормоны считают президента пророком, который имеет те же полномочия и «ключи», которые были у Петра во времена Христа.

Второй орган власти – «Кворум 12 Апостолов». Затем идет «Президентство Семидесяти» и «Кворум Семидесяти», «Председательствующее Епископство» и еще несколько структур.

Американец Эдвин Камферман живет с супругой в Киеве уже полтора года. В мирской жизни Камферман – профессор русского языка, культуры и истории в частном университете. Сегодня он – президент «Украинской Киевской миссии». Руководит сотней миссионеров. Таких же волонтеров, как и он, не получающих деньги.

На вопрос, какие цели мормоны преследуют в Украине, Эдвин отвечает: «Принести все доброе, истинное».

– Наших миссионеров в Украине спрашивают: «Зачем вы тут? Мы уже и так христиане!». «О'кей, прекрасно!». Но мы верим, что можем дать христианству большее, – говорит Камферман.

Эдвин не скрывает, что 11 тысяч мормонов в Украине – это «меньше, чем хотелось бы».

– Мы хотим, конечно, сотни тысяч, – улыбается он. – Но у людей должен быть выбор. Мы не хотим, чтобы они крестились в нашей Церкви вопреки их воле.

Украинцев Эдвин Камферман характеризует так: «Я вижу в их лицах веру. Они нежные, вежливые, надежные. Готовы жертвовать всем, чтобы следующее поколение имело больше прав, свободы, счастья».

Но ответа на вопрос, почему украинцы не спешат становиться мормонами, у президента миссии пока нет.

– Когда я говорю про мормонов, слышу обычно два слова в ответ: «секта» и «многоженство» (мормоны практиковали многоженство в 19 веке; сейчас его практикует небольшая группа «мормонов-фундаменталистов» – УП). Не понимаю, откуда эти идеи. Люди боятся того, чего не знают.

Обряды

У храмов мормонов есть свои президенты.

Сегодня глава киевского храма – австриец Герольд Рот. Вместе с женой Труди они приехал в Киев на три года. У них шестеро детей, 23 внука и два правнука.

Сегодня Роты на пенсии. Раньше Труди возглавляла собственную детскую школу. Герольд занимался переработкой драгоценных металлов, недвижимостью и немного журналистикой.

Сейчас Герольд Рот отвечает за работу храма в Киеве и за то, как проходят в нем обряды. Один из них вызывает больше всего споров среди христиан и теологов.

– Одна из важных целей Храма – заместительное крещение для умерших, – рассказывает он.

Мормоны верят, что обряд крещения необходим для всех. В том числе и для тех, кто умер, не имея возможности креститься в земной жизни.

Мормоны с интересом занимаются генеалогическими исследованиями. Используя их результаты, они совершают за своих предков храмовые таинства.

– Мы одеваемся во все белое, – вкратце рассказывает об обряде Геральд Рот. – Произносим имя умершего. Звучит молитва: «Мы крестим тебя во имя Отца, Сына и Святого духа, аминь!».

Все происходит просто, без всякой «мистики». Человека (который «замещает» умершего – УП) опускают в купель, которая стоит на 12 волах, символизирующих12 Колен израилевых.

Крестильные комнаты с купелями, стоящими на 12 волах, есть в каждом мормонском храме и похожи друг на друга.

Среди других храмовых обрядов мормонов – крещение, причастие, запечатывание семьи (заключение «вечного» брака) и эндаумент (англ. endowment – «дарование»), по сути являющийся обучением заветам.

Все эти обряды проходят за закрытыми дверями храма только для членов церкви.

Репортерам показали только несколько необрядовых комнат на первом этаже.

Убранство храма больше напоминает богатый особняк или пятизвездочный отель, чем церковь. Здесь дорогие ковры, мрамор, хрустальные люстры, вазы с цветами и благородные сорта дерева.

На входе в храм вас встречает человек, сидящий за деревянной стойкой. Он одет в белый костюм, белую рубашку, белый галстук и белую обувь.

Белый – символ чистоты и обязательный цвет для прихожан, приходящих в храм.

Самая большая и красивая комната в храме, доступная только членам церкви –целестиальная (анг. celestial – «небесный»). Для мормонов это пространство для личного общения с Богом.

Деньги

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней не из бедных, несмотря на то, что в нее входят люди разного достатка и социальных групп.

Мормоны инвестируют в сельское хозяйство, банковскую сферу, образование и строительство.

Как рассказывает австриец Герольд Рот, в основном церковь держится на десятине. Каждый прихожанин обязан жертвовать 10% от своего дохода. Делают это при помощи онлайн-банкинга. Или же заполняют специальную квитанцию и отдают наличные епископу.

При этом, заверяют в церкви, руководство специально не проверяет, каковы доходы у каждого из ее членов. То есть десятина – личная готовность и ответственность каждого мормона.

– Принцип, по которому живет Церковь – использовать средства, полученные за прошлый год. То есть у нас никогда нет долгов перед кем-либо. Служители церкви зарплату не получают. Деньги мы платим в основном нанятым профессионалам, например, электрикам, – делится Рот.

Еще одна статья доходов – «постное воскресенье».

В первое воскресенье каждого месяца мормоны соблюдают сухой пост – без воды и еды. Сэкономленные в этот день деньги аккумулируют в фонд, предназначенный для гуманитарных программ по всему миру.

Каковы финансовые возможности мормонов, говорит всего одна цифра: с 1995 года в одной только Украине они потратили около 52 миллионов долларов на гуманитарные проекты. В основном на еду, предметы первой необходимости и одежду для бедных.

Из-за четкой структуры и финансовой деятельности церковь может показаться крупной корпорацией или бизнес-проектом, главная цель которого обогащение узкого круга людей. Но прихожане такой мысли даже не допускают.

– Структура устроена таким образом, что обогащение отдельных людей не возможно, – уверяет киевлянин Владимир Денщиков. – Есть строгая отчетность и независимый аудиторский комитет.

– У тех, кто находится в руководстве Церкви, нет материального мотива, – верит Владимир. – Все они – состоявшиеся люди, у которых уже есть семьи, дома и деньги. Наш президент Нельсон, к примеру, работал успешным хирургом. Сейчас он на пенсии.

Вы можете говорить о нашей Церкви что угодно. Можете не соглашаться с доктриной, говорить, что мы неправильно толкуем Священное Писание, верим в какую-то сказку. Но обвинить наших членов в финансовых махинациях и злоупотреблениях вы не сможете.

Как бы там ни было, количество мормонов в мире постепенно растет.

Члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней признаются: в Украине им повезло, и чувствуют они себя здесь довольно вольготно.

Украинское законодательство, по их словам, – одно из самых гибких в Восточной Европе, а диалог между последователями различных религий и конфессий «построен на высоком уровне».

Приезжим миссионерам церкви остается только понять загадочную славянскую душу и найти к ней ключ. С чем они и выходят на улицы украинских городов.