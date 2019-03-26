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Тому, что сделали бомбардировки НАТО с Сербией может радоваться только дьявол. Так сказал Предстоятель Сербской Православной Церкви о событиях 1999 года.

Фото: orthodoxie.com

24 марта Сербский Патриарх Ириней совершил панихиду по жертвам агрессии НАТО против Сербии в 1999 году, сообщает интернет-издание «Orthodoxie.com».

«Мы слышим их в наших снах, в наших воспоминаниях», – сказал Патриарх Ириней о погибших в то время сербах.

Он напомнил, что бомбардировка силами НАТО продолжалась 78 дней. По словам Предстоятеля Сербской Церкви, 78 дней покажутся долгими, даже если бы они были днями радости. Однако эти дни были наполнены ужасом и трагедией, отметил Патриарх Ириней. И добавил, что источником трагических событий 1999-го года может быть только ад.

«Это звуки ада, звуки ненависти, исходящие из глубин человеческого существа <…>. Они разрушили наши заводы, нашу промышленность, наши дороги, наши железные дороги, они даже не пощадили больницы. Они также не пощадили маленьких детей, которые счастливо вошли в этот мир и оставили его с грустью и слезами. Это то, чему может радоваться только дьявол. Пусть Бог судит их по Своей праведности, известно, что зло никогда не приносит добра», – подчеркнул Предстоятель Сербской Церкви.
ForUm

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