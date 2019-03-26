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Прокуратура в Гданьске обвинила двух мужчин в избиении и оскорблении на национальной почве 20-летнего студента из Украины.

Как сообщает Польское радио, инцидент произошел 21 декабря 2018 в поезде скоростной городской железной дороги (SKM) Гдыня-Гданьск. Нападавшим грозит до 7,5 лет лишения свободы.

Обвиняемые – двое мужчин в возрасте 28 и 33 лет.

Один из них записывал на мобильный телефон 20-летнего студента из Украины. Его избили после того, как он попросил выключить камеру. Нападавшие били потерпевшего по всему телу своими головами, руками и ногами, а также бутылкой с алкоголем. При этом они оскорбляли его по поводу национальности.

«Потерпевший сказал, что нападавшие атаковали его, поскольку он является иностранцем и общался по телефону на русском языке», - сообщили в прокуратуре, добавив, что пострадавший получил травмы головы и грудной клетки.

Затем нападавшие сбежали из поезда на станции в Гданьске. В начале января полиция обнародовала изображения мужчин.

8 и 12 января подозреваемых задержали.

Оба мужчины уже отбывали наказание за подобные поступки. Они признались в содеянном.
ForUm

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