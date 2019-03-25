Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейки в эфире одного из крупнейших телеканалов, который принадлежит олигарху, являются попыткой подорвать имидж страны в мире.

Об этом он сказал во время встречи со студентами и преподавателями Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, сообщает Укринформ.

«Мы с вами отразим информационные атаки, несмотря на неистовый обстрел фейками с олигархических каналов. Один из крупнейших каналов, который принадлежит олигарху и который скрывается от украинского правосудия в Израиле, в пятницу или в субботу за час: «Порошенко убил своего брата, Порошенко отравил своих родственников, Порошенко создал сотню головорезов, которые убивают украинцев, против Порошенко возбудили в ЕС, США уголовные дела...», - сказал Президент.

Порошенко добавил, что ЕС был вынужден опровергать «глупость, которую на этом олигархическом канале говорят и отдельные кандидаты в президенты».

Он отметил, что такие фейки на каналах являются неуважением к народу и государству и попыткой подорвать имидж Украины в мире.

Как сообщалось, 23 марта в программе «Украинские сенсации-2019» на канале 1+1 заявили о том, что Президент Петр Порошенко якобы организовывал многочисленные коррупционные схемы, а также обвинили его в убийстве его собственного брата Михаила.

Также 23 марта кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Кипрский суд Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начали расследование в отношении Президента Украины Петра Порошенко и его окружения.

24 марта Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) сообщило, что не открывало никаких расследований в отношении Президента Украины.