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Европейский Союз завершил подготовку по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба Еврокомиссии.

В Еврокомиссии сообщают, что в сценарии «без сделки» Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных мер. 

«Все законы ЕС перестанут применяться к Великобритании с этого момента. Переходного периода не будет, как предусмотрено в соглашении на снятие средств. Это, очевидно, приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса», - говорится в сообщении.

При таком сценарии отношения Великобритании с ЕС будут регулироваться общим международным публичным правом, в том числе правилами Всемирной торговой организации. ЕС будет обязан немедленно применить свои правила и тарифы на своих границах с Великобританией. Это включает в себя проверки и контроль таможенных, санитарных и фитосанитарных стандартов и проверку соответствия нормам ЕС. 

Точно так же граждане Великобритании больше не будут гражданами Европейского Союза. Они будут подвергаться дополнительным проверкам при пересечении границ в Европейский Союз.

Напомним, Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз готов отложить Brexit, но с условием.
ForUm

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