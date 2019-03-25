В День независимости Греции, 24 марта, митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Троицком (греческом) соборе Одессы. Ему сослужили настоятель собора протоиерей Виктор Петлюченко и клирики.
Фото: Одесская епархия УПЦ
За богослужением также молился Генеральный консул Греции в Одессе господин Мариос Либеропулос и представители греческой диаспоры, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
По традиции богослужение в этот день совершалось на церковно-славянском и греческом языках.
После Божественной литургии был совершён молебен у гробницы святого Патриарха Григория V.
Затем митрополит Агафангел поздравил Генерального консула Греции и всех присутствующих представителей греческой диаспоры с Днем независимости Греции.
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