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В День независимости Греции, 24 марта, митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Троицком (греческом) соборе Одессы. Ему сослужили настоятель собора протоиерей Виктор Петлюченко и клирики. 

Фото: Одесская епархия УПЦ

За богослужением также молился Генеральный консул Греции в Одессе господин Мариос Либеропулос и представители греческой диаспоры, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

По традиции богослужение в этот день совершалось на церковно-славянском и греческом языках.

После Божественной литургии был совершён молебен у гробницы святого Патриарха Григория V.

Затем митрополит Агафангел поздравил Генерального консула Греции и всех присутствующих представителей греческой диаспоры с Днем независимости Греции.
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